झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे एमएस सोनक, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने की अनुशंसा

राज्य ब्यूरो, रांची। बांबे हाई कोर्ट के जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने गुरुवार को उनके नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी है। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान आठ जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद जस्टिस एमएस सोनक चीफ जस्टिस बनाए जाएंगे। वह बांबे हाई कोर्ट के दूसरे वरीयतम जज हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



जस्टिस एमएस सोनक का जन्म 28 नवंबर 1964 को हुआ है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोवा के पणजी स्थित डान बास्को हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने धेम्पे कालेज आफ आर्ट्स एंड साइंस से बीएससी की पढ़ाई की और एमएस कालेज आफ ला, पणजी से प्रथम श्रेणी में एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने जेवियर सेंटर आफ हिस्टोरिकल रिसर्च से पुर्तगाली भाषा में डिप्लोमा भी हासिल किया।

अक्टूबर 1988 में उन्हें महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया। इसके बाद उन्होंने बांबे हाई कोर्ट की पणजी पीठ में सिविल एवं संवैधानिक कानून, श्रम एवं सेवा कानून, पर्यावरण कानून, वाणिज्यिक एवं कर कानून, कंपनी कानून तथा जनहित याचिकाओं के क्षेत्र में व्यापक प्रैक्टिस की।