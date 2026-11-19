संजीव रंजन, रांची। लगभग आठ साल पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कहने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने अब आईपीएल में भी नहीं खेलने का निर्णय लिया है। धौनी के प्रशंसकों के लिए यह बड़ा झटका है। मात्र उनकी एक झलक पाने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ स्टेडियम में उमड़ पड़ती थी। मैदान पर उनकी झलक देखते ही जिस तरह का शोर स्टेडियम में गूंजता था, उसे भुलाना आसान नहीं होगा।

हालांकि, खिलाड़ी के रूप में आइपीएल करियर समाप्त करने के बाद भी धोनी मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे। वह चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए यह जिम्मेदारी निभाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट करियर के एक दौर के अंतिम पड़ाव की चर्चा ने क्रिकेट जगत और उनके प्रशंसकों को भावुक कर दिया है। रांची से लेकर पूरे देश में खेल प्रेमियों के बीच इस बात को लेकर मायूसी है कि अब मैदान पर उनका करिश्माई अंदाज शायद ही देखने को मिले। एक खिलाड़ी और मेंटर के रूप में उनका सफर भारतीय क्रिकेट के सबसे स्वर्णिम अध्यायों में से एक रहा है।

मैदान पर उनका प्रसिद्ध 'हेलीकॉप्टर शॉट', शांत स्वभाव और आखिरी गेंद तक मैच का पासा पलट देने की अद्भुत क्षमता हमेशा याद रखी जाएगी। जब भी मैच रोमांचक मोड़ पर होता था, धौनी का क्रीज पर होना ही विपक्षी टीम के खेमे में खलबली मचा देता था और प्रशंसकों में नई उम्मीद जगा देता था। छक्के के साथ मैच जिताने की उनकी अनूठी शैली ने उन्हें केवल एक कप्तान या खिलाड़ी नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन बना दिया।

रांची की गलियों से निकलकर विश्व क्रिकेट के शिखर तक पहुंचने वाले 'माही' ने साबित किया कि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति भी अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से असाधारण इतिहास रच सकता है। मैदान पर खिलाड़ी के रूप में उनका सफर भले ही समाप्त हो रहा हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट में उनका योगदान और बेजोड़ अंदाज हमेशा याद किया जाएगा। प्रशंसक उन्हें सिर्फ एक क्रिकेटर के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के उस युग के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे, जिसने देश को जीतना सिखाया।

गेंदबाजों की मन: स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं धोनी सीसीएल के पूर्व स्पोर्ट्स जीएम आदिल हुसैन की कप्तानी में माही ने शुरुआती दिनों में कुछ वर्षों तक अपने खेल को निखारा। सीसीएल की ओर से खेलते समय आदिल उनके मेंटर की भूमिका भी निभाते थे। आदिल ने कहा कि माही को क्रिकेट की जितनी समझ है, उतनी विश्व क्रिकेट में बहुत कम लोगों को है। यही कारण है कि वह गेंदबाजों की मन:स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं।

इसी समझ के दम पर उन्होंने कई रोमांचक मुकाबलों में अपने बल्ले से भारत को जीत दिलाई। बतौर कप्तान भी वह विरोधी टीम के बल्लेबाजों की तकनीक को समझकर फील्डरों को तैनात करते थे, जिससे भारतीय गेंदबाजों को काफी मदद मिलती थी। इन्हीं गुणों के कारण माही बतौर मेंटर भी सफल रहेंगे। उनके टीम में रहने से खिलाड़ियों में जिस तरह का जोश नजर आता था, वह अब आईपीएल में भी देखने को मिलेगा।

खत्म नहीं होगा माही का करिश्मा भारतीय अंडर-25 टीम के पूर्व खिलाड़ी और बिहार की ओर से कई वर्षों तक रणजी खेलने वाले प्रदीप खन्ना भी मानते हैं कि माही का करिश्मा कभी खत्म नहीं होगा। टीम में उनकी मौजूदगी ही दर्शकों को स्टेडियम तक लाने के लिए काफी है। भले ही बतौर खिलाड़ी वह मैदान पर नजर नहीं आएंगे, लेकिन मेंटर के रूप में जब भी मैदान पर दिखेंगे, क्रिकेट प्रेमी उनका उसी तरह स्वागत करेंगे, जैसा अब तक करते आए हैं।

धोनी जैसा खिलाड़ी लाखों में एक होता है। चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ी भी उनके अनुभव का लाभ उठाएंगे। माही में आखिरी गेंद तक मैच जीतने का जज्बा हमेशा नजर आया है। वह यही जुनून युवा खिलाड़ियों में भी देखना चाहेंगे। क्रिकेट के प्रति उनकी सोच और समझ चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए प्लस प्वाइंट साबित होगी।

टीम को दबाव से बाहर निकालना जानते हैं धोनी राज्यस्तरीय अंपायर और महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेल चुके सौमित्र पटनायक भी मानते हैं कि बतौर मेंटर माही का भविष्य काफी उज्ज्वल है। रांची जिला सुपर डिवीजन लीग में धौनी के खिलाफ कई मैच खेल चुके सौमित्र ने बताया कि माही को क्रिकेट की अच्छी समझ है।