    Ranchi News: रामायण देखकर घर लौट रही नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

    By Sachidanand Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 06:21 AM (IST)

    पांकी में एक नाबालिग दलित लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपी साजिद रजा उर्फ सोनू ने रामायण देखकर लौट रही पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। विधायक शशिभूषण मेहता ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवादसूत्र, पांकी (पलामू)। पांकी थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार रात एक नाबालिग दलित लड़की  के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है।

    पीड़िता पास के गांव फुलवरिया में दशहरा के मौके पर पर्दे पर चल रहे धारावाहिक रामायण देखकर घर लौट रही थी।

    इसी दौरान आरोपी साजिद रजा उर्फ सोनू ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलने पर आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पांकी पुलिस के हवाले किया।

    पांकी विधायक डॉ. शशिभूषण मेहता ने बताया कि दुष्कर्म की घटना में शामिल आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा।

    प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने के बजाय थाना के मुंशी सुदामा राम द्वारा पीड़िता को डराया धमकाया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने एसपी से बात की।

    उसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। इस संबंध में थाना प्रभारी राजेश रंजन ने कहा कि पीड़िता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच जारी है।

