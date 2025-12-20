Language
    MBBS में फेल घोषित 22 छात्र हुए पास, नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय ने सुधारा Result

    By Ketan Anand Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:03 PM (IST)

    नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय ने एमबीबीएस के 22 छात्रों को फेल होने के बाद पास घोषित किया। पहले इन छात्रों को अनुत्तीर्ण घोषित किया गया था, लेकिन बाद ...और पढ़ें

    नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश कुमार सिंह ने परीक्षा परिणाम में सुधार किए जाने की जानकारी दी।

    संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)।  मेदिनीराय मेडिकल कालेज अस्पताल के 30 छात्रों के अनुत्तीर्ण करने से उठे बवाल के बीच Neelamber Pitamber Univercity (नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय) ने इसमें सुधार कर मामले को शांत कराने की कोशिश की है।

    शनिवार को विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कुलपति प्रो. (डॉ) दिनेश कुमार सिंह ने परीक्षा परिणाम जारी करने में टेब्यूलेशल की गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसा नहीं दुहराने का भरोसा दिलाया।

    कहा कि नैक के 40-60 के सूत्र पर परिणाम जारी किए गए थे। इसमें 100 में 30 छात्रों को फेल कर दिया गया था। अब दुबारा जांच के बाद 22 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर दिए गए हैं।

    भविष्य में बार कोड के आधार पर जारी होंगे परिणाम

    पूछे जाने पर Vice Chancellor  ने बताया कि भविष्य में बार कोड के आधार पर परिणाम जारी किए जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान कुलपति ने आगामी वर्ष में बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने का वादा किया।

    बताया कि मार्च 2025 से अब तक एनपीयू को गति देने की दिशा में कई कार्य किए गए हैं। इसी वर्ष सफलता पूर्वक दीक्षांत समारोह कराया गया। इसमें गोल्ड मेडलिस्ट 40 छात्र-छात्राओं में नौ को फैकल्टी के रूप में रखा गया है।

    पूछे जाने पर कुलपति डा. सिंह ने बताया कि पलामू पुलिस को कई बार स्मार पत्र देने के बाद भी विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस चौकी की स्थापना नहीं की जा सकी है।

    अब निजी एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के तहत हाई कोर्ट के निर्देश पर कोबरा कंपनी से सुरक्षा गार्ड व अन्य कर्मियों की सेवाएं ली जा रही है। शैक्षणिक सत्र में सुधार के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा किए जा रहे उपाय के बारे में पूछे जाने पर कुलपति ने बताया कि अब दो बार ही बैकलाग के तहत पराीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

    सत्र को नियमित करने के लिए वर्ष 2026 से सितंबर माह में सभी तरह के नामांकन बंद कर दिए जाएंगे। वहीं कुछ विकल्प को छोड़कर परीक्षाओं में होम सेंटर नहीं बनाया जाएगा।

    बालूमाथ में डिग्री कालेज के लिए 35 करोड़ स्वीकृत, शीघ्र शुरू होगा काम


    प्रेस वार्ता के दौरान एनपीयू के कुलपति डा. दिनेश सिंह ने बताया कि झारखंड सरकार ने लातेहार जिले के बालूमाथ में डिग्री कालेज के भवन निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। शीघ्र ही निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा।

    इसी तरह एनपीयू कैंपस में दो सौ बेड का महिला छात्रावास का निर्माण भी शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा। एनपीयू के पीआरओ डा. विनीता दीक्षित, डीएसडब्ल्यू डा. एसके पांडेय व परीक्षा नियंत्रक डा. अजीत सेठ उपस्थित थे।

    जनवरी में हटाया जाएगा विवि परिसर से अतिक्रमण

    एनपीयू के कुलपति डा. दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि अगले जनवरी माह से जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में विश्वविद्यालय परिसर में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। विवि प्रबंधन द्वारा इसके लिए आवश्यक तैयारी की जा रही है।