शराब घोटाला मामले में मार्शन कंपनी के निदेशक जगन तुकाराम देसाई महाराष्ट्र से गिरफ्तार, रांची लेकर पहुंची ACB

राज्य ब्यूरो, रांची। शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच कर रही एसीबी अब आरोपित जगन तुकाराम देसाई से रिमांड पर पूछताछ करेगी। वह प्लेसमेंट एजेंसी मेसर्स मार्शन इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है। इस एजेंसी को पूर्व की उत्पाद नीति के दौरान धनबाद की खुदरा शराब दुकानों में मैनपावर आपूर्ति का ठेका मिला था। इस ठेके के लिए इस एजेंसी पर फर्जी बैंक गारंटी देने का आरोप है, जिसकी जांच एसीबी कर रही है।

ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रांची पहुंची टीम एसीबी ने जगन तुकाराम देसाई को 13 दिसंबर को महाराष्ट्र के ठाणे पश्चिम उपवन में 302, सप्तगिरी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कास्मोस हिल्स, पोखरण रोड नंबर एक स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रविवार को एसीबी की टीम रांची पहुंची है। अब उससे पूछताछ व उसके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है।

एसीबी के रांची स्थित थाने में 20 मई 2025 को कांड संख्या 09/2025 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तब उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, तत्कालीन संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह व इस प्लेसमेंट एजेंसी मेसर्स मार्शन इनोवेटिव सिक्यूरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्थानीय प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह को एसीबी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

इस प्राथमिकी में आरोप लगा है कि आरोपितों ने आपराधिक साजिश रचकर नियमों को ताक पर रखकर अपनी चहेती प्लेसमेंट एजेंसी केा मैनपावर आपूर्ति का ठेका दिया। फर्जी बैंक गारंटी पर दो मैनपावर आपूर्ति एजेंसी मेसर्स मार्शन व मेसर्स विजन ने मैनपावर आपूर्ति का ठेका लिया था, जिससे राज्य सरकार को 38 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचा था। जांच में धोखाधड़ी की हो चुकी है पुष्टि एसीबी की जांच में धोखाधड़ी की पुष्टि हो चुकी है। एसीबी के अनुसार मेसर्स मार्शन इनोवेटिव सिक्यूरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से धनबाद के लिए ई-टेंडर के निविदा शर्तों के अधीन इन्हें बैंक गारंटी झारखंड राज्य बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जमा करना था।