IAS विनय चौबे से जुड़े खासमहाल जमीन घोटाला मामले में हुई बड़ी कार्रवाई, हजारीबाग की तत्कालीन सीओ सहित दो और गिरफ्तार

जागरण टीम, हजारीबाग-चतरा। हजारीबाग में खासमहाल की 2.75 एकड़ जमीन को अवैध तरीके से 23 लोगों को निबंधित करने के मामले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) हजारीबाग की टीम ने सोमवार को तत्कालीन सीओ सहित दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपितों में हजारीबाग सदर अंचल की तत्कालीन अंचलाधिकारी सह वर्तमान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चतरा की निदेशक अलका कुमारी व हजारीबाग का जमीन कारोबारी विजय प्रताप सिंह शामिल हैं।

अलका कुमारी की गिरफ्तारी चतरा से व विजय प्रताप सिंह की गिरफ्तारी हजारीबाग से हुई है। अलका कुमारी पर हजारीबाग की तत्कालीन सदर अंचलाधिकारी रहते हुए खासमहाल की जमीन की अवैध तरीके से म्यूटेशन करने का आरोप है।

इस पूरे प्रकरण में पूर्व में ACB ने हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त विनय कुमार चौबे व तत्कालीन खासमहाल पदाधिकारी सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी विनोद चंद्र झा को गिरफ्तार किया था।

इस प्रकार अब तक इस केस में कुल चार आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं। हजारीबाग में खासमहाल की लगभग 2.75 एकड़ जमीन 1948 में एक ट्रस्ट को 30 साल के लिए लीज पर दी गई थी।

इसे 1978 में 2008 तक के लिए रिन्यू किया गया। एसीबी की जांच में पता चला कि 2008-2010 के बीच एक साजिश के तहत यह जमीन सरकारी बताकर 23 निजी व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई।

उस वक्त Hazaribagh के तत्कालीन उपायुक्त विनय कुमार चौबे थे। जांच में सामने आया कि तत्कालीन खासमहल पदाधिकारी विनोद चंद्र झा ने लीज नवीनीकरण के समय ट्रस्ट सेवायत शब्द हटाकर जमीन को सरकारी दिखाया और अवैध हस्तांतरण किया।

जमीन निजी ट्रस्ट के नाम पर थी पंजीकृत

हजारीबाग के डीवीसी चौक स्थित यह जमीन शुरू में निजी ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत थी। आरोप है कि जमीन कारोबारी विजय प्रताप सिंह और सुधीर सिंह ने उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से इस जमीन की खरीद-बिक्री की।