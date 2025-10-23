मंईयां सम्मान योजना को लेकर आई खुशखबरी, किस्त को लेकर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (Maiya Samman Yojana) के तहत जिन महिला लाभुकों को 14वीं किस्त की राशि बकाया है, उन्हें छठ से पहले दो माह की राशि एक साथ मिलेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस योजना की अक्टूबर माह की किस्त छठ पर्व से पूर्व देने के निर्देश जिलों को दिए हैं।

इसके तहत जिन लाभुकों को सितंबर माह की राशि नहीं मिल पाई थी, उन्हें एक साथ दो माह की राशि यानी पांच हजार रुपये उनके बैंक खाते में हस्तांतरित होंगे। जिन लाभुकों को सितंबर माह की राशि मिल चुकी है, उन्हें अक्टूबर माह की राशि ढाई हजार रुपये ही मिलेगी।