झारखंड में चुनाव लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी LJPR, नगर निकाय इलेक्शन में दिखाएगी दमखम
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) रांची नगर निकाय चुनाव पूरी मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। प्रादेशिक स्तरीय बैठक में चुनावी रणनीति और जनआधार विस्तार पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रांची। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) आगामी नगर निकाय चुनावों को पूरी मजबूती, संगठित रणनीति और जनसरोकारों के मुद्दों के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है।
इस संबंध में आयोजित प्रादेशिक स्तरीय बैठक में चुनावी रणनीति, संगठनात्मक तैयारियों एवं जनआधार विस्तार पर विस्तार से चर्चा की गई। रांची स्तिथ प्रदेश कार्यालय के इस बैठक में निर्णय लिया गया कि पार्टी नगर निकाय चुनावों में हर स्तर पर सक्रिय भागीदारी करेगी तथा योग्य, जनप्रिय और जमीनी स्तर से जुड़े उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा।
साथ ही, बूथ एवं वार्ड स्तर पर संगठन को मजबूत करने, सदस्यता अभियान को गति देने और समन्वित चुनावी रणनीति लागू करने पर जोर दिया गया।
अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष बीरेन्द्र प्रधान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) नगर निकाय चुनावों के माध्यम से जनता से सीधे जुड़कर उनके मूलभूत मुद्दों जैसे स्वच्छता, पेयजल, सड़क, रोजगार एवं स्थानीय विकास को प्रमुखता से उठाएगी।
LJPR की आयोजित प्रादेशिक स्तरीय बैठक।
उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी संगठनात्मक मजबूती और जनहित के मुद्दों के साथ प्रदेश में और अधिक प्रभावी भूमिका निभाएगी।
बैठक में यह रहे मौजूद
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जनहित से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर आवश्यकतानुसार आंदोलन एवं प्रदर्शन के माध्यम से जनता की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा।
बैठक में उपस्थित प्रमुख पदाधिकारी जिसमें उमेश तिवारी, कपिल पासवान, बिलाल खान, आदित्य विजय प्रधान, शैलेंद्र द्विवेदी, ममता रंजन, अभिषेक राय, मनोज राय, प्रदीप पासवान, गिरिधारी झा, श्रीकांत पासवान, अनिल पासवान, हेमंत श्रीवास्तव, संजय पासवान, दिनेश सोनी, दिलीप पासवान, राजेंद्र पासवान, दिलीप कुमार, अशोक सिंह, सच्चिदानंद गांधी, मनीषा देवी, राकेश सिंह आदि उपस्थित थे।
