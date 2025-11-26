Language
    एक लाख का इनामी 'असुर' गिरफ्तार, रविंद्र गंझू का खास सहयोगी राजा हेमंत हथियार के साथ दबोचा गया

    By Chandan Sharma Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:59 PM (IST)

    लोहरदगा पुलिस ने कुडू थाना क्षेत्र से एक लाख के इनामी माओवादी राजा हेमंत असुर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि वह रविंद्र गंझू का सहयोगी था और कई माओवादी घटनाओं में शामिल था। पुलिस अब अन्य माओवादियों की तलाश में छापेमारी कर रही है, जिससे माओवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

    लोहरदगा में माओवादी राजा हेमंत असुर की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते एसपी सादिक अनवर रिजवी।

    जागरण संवाददाता, लोहरदगा। लोहरदगा जिले की कुडू थाना पुलिस ने एक लाख के इनामी भाकपा माओवादी दस्ता के सदस्य राजा हेमंत असुर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ पुलिस ने इनामी माओवादी के पास से एक देसी कट्टा और आठ एमएम का 10 कारतूस बरामद किया है।

    लोहरदगा के पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को मंगलवार देर रात गुप्त सूचना मिली थी कि 15 लाख का इनामी माओवादी व रिजनल कमांडर रविंद्र गंझू के साथ एक लाख का इनामी राजा हेमंत असुर संगठन के विस्तार के उद्देश्य से लातेहार जिले के चंदवा और लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र के सीमांत में घूम रहा है। इस सूचना का सत्यापन करते हुए एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वेदांत शंकर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई।

    टीम में एसएसबी 32वीं वाहिनी के पुलिस निरीक्षक मनीष कुमार चौबे, कुडू थाना प्रभारी अजीत कुमार समेत अन्य जवान शामिल थे। टीम ने देर रात कुडू-चंदवा मार्ग के जंगली इलाके में केरवाडी शिव मंदिर के पास घेराबंदी की। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ लिया, जिसने पूछताछ में अपना नाम राजा हेमंत असुर उर्फ राजन असुर बताया।

    तलाशी में उसके पास से हथियार बरामद हुआ। पूछताछ में राजा हेमंत असुर उर्फ राजन असुर ने खुद को भाकपा माओवादी संगठन का माओवादी बताया। साथ ही उसने लोहरदगा-गुमला और लातेहार जिले में हुई लगभग दो दर्जन माओवादी घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इनमें पुलिस मुठभेड़, लेवी वसूली, आगजनी, हत्या और सड़क-निर्माण कार्यों पर हमले जैसी गंभीर घटनाएं शामिल हैं, जिसमें लोहरदगा जिले में आठ, गुमला में सात और लातेहार जिले में चार कांड में वह नामजद आरोपित है।

    रविंद्र गंझू का था विश्वसनीय सहयोगी 

    एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बुधवार को प्रेसवार्ता में एक लाख के इनामी माओवादी राजा हेमंत असुर उर्फ राजन असुर मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। एसपी ने बताया कि राजा हेमंत असुर वर्ष 2021 से लगातार माओवादी संगठन के साथ सक्रिय था और रिजनल कमांडर रविंद्र गंझू के दस्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। एसपी ने बताया कि राजा हेमंत असुर न सिर्फ रविंद्र गंझू का विश्वसनीय सहयोगी था, बल्कि संगठन के विस्तार, हथियार ढोने और दस्ता संचालित करने में मुख्य भूमिका निभाता था।

     नेटवर्क खत्म करने को छापेमारी जारी

    राजा हेमंत असुर को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। एसपी ने कहा कि पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी के आधार पर रविंद्र गंझू सहित अन्य सक्रिय माओवादियों के लोकेशन और गतिविधियों का विश्लेषण कर आगे की कार्रवाई तेज कर रही है। एसपी ने दावा किया है कि एक लाख के इनामी माओवादी की गिरफ्तारी से माओवादी गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ेगा। उग्रवादी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए छापेमारी लगातार जारी रहेगा।