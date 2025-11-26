एक लाख का इनामी 'असुर' गिरफ्तार, रविंद्र गंझू का खास सहयोगी राजा हेमंत हथियार के साथ दबोचा गया

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। लोहरदगा जिले की कुडू थाना पुलिस ने एक लाख के इनामी भाकपा माओवादी दस्ता के सदस्य राजा हेमंत असुर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ पुलिस ने इनामी माओवादी के पास से एक देसी कट्टा और आठ एमएम का 10 कारतूस बरामद किया है।

लोहरदगा के पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को मंगलवार देर रात गुप्त सूचना मिली थी कि 15 लाख का इनामी माओवादी व रिजनल कमांडर रविंद्र गंझू के साथ एक लाख का इनामी राजा हेमंत असुर संगठन के विस्तार के उद्देश्य से लातेहार जिले के चंदवा और लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र के सीमांत में घूम रहा है। इस सूचना का सत्यापन करते हुए एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वेदांत शंकर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई।

टीम में एसएसबी 32वीं वाहिनी के पुलिस निरीक्षक मनीष कुमार चौबे, कुडू थाना प्रभारी अजीत कुमार समेत अन्य जवान शामिल थे। टीम ने देर रात कुडू-चंदवा मार्ग के जंगली इलाके में केरवाडी शिव मंदिर के पास घेराबंदी की। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ लिया, जिसने पूछताछ में अपना नाम राजा हेमंत असुर उर्फ राजन असुर बताया।

तलाशी में उसके पास से हथियार बरामद हुआ। पूछताछ में राजा हेमंत असुर उर्फ राजन असुर ने खुद को भाकपा माओवादी संगठन का माओवादी बताया। साथ ही उसने लोहरदगा-गुमला और लातेहार जिले में हुई लगभग दो दर्जन माओवादी घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इनमें पुलिस मुठभेड़, लेवी वसूली, आगजनी, हत्या और सड़क-निर्माण कार्यों पर हमले जैसी गंभीर घटनाएं शामिल हैं, जिसमें लोहरदगा जिले में आठ, गुमला में सात और लातेहार जिले में चार कांड में वह नामजद आरोपित है।

रविंद्र गंझू का था विश्वसनीय सहयोगी एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बुधवार को प्रेसवार्ता में एक लाख के इनामी माओवादी राजा हेमंत असुर उर्फ राजन असुर मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। एसपी ने बताया कि राजा हेमंत असुर वर्ष 2021 से लगातार माओवादी संगठन के साथ सक्रिय था और रिजनल कमांडर रविंद्र गंझू के दस्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। एसपी ने बताया कि राजा हेमंत असुर न सिर्फ रविंद्र गंझू का विश्वसनीय सहयोगी था, बल्कि संगठन के विस्तार, हथियार ढोने और दस्ता संचालित करने में मुख्य भूमिका निभाता था।