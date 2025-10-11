जिनेवा में मानवाधिकारों पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, झारखंड के लिए गर्व की बात

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय प्रवक्ता एवं बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित यूएन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स फोरम - 2025 में व्यवसाय और मानवाधिकार के बीच के संतुलन विषय पर बात रखने के लिए मौका मिला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इस वर्ष 24 नवंबर से 26 नवंबर तक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में आयोजित होगा। यह फोरम विश्व स्तर पर व्यवसाय और मानवाधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में काम करता है। इसमें विश्वभर के नेता, नीति निर्माता, उद्योग प्रतिनिधि और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके पहले भी कई बार विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फोरम पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके कुणाल सारंगी नीतिगत सुधार, सुशासन और सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र में अपनी अच्छी समझ रखते हैं।