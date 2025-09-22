Kudmi VS Aadivasi: दिल्ली में गृहमंत्रालय संग जल्द वार्ता की मेज पर बैठेंगे कुड़मी आंदोलनकारी, ये सांसद-विधायक कर रहे नेतृत्व

कुड़मियों को अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) का दर्जा देने की मांग पर अड़े आंदोलनकारी संगठन जल्द ही दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ वार्ता आरंभ करेंगे। गिरिडीह से आजसू पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ओडिशा से राज्यसभा सदस्य ममता महतो जमशेदपुर के भाजपा सांसद विद्युतवरण महतो आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो और जेएलकेएम के टाइगर जयराम महतो वार्ता के लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय से समन्वय स्थापित कर रहे हैं।

राज्य ब्यूरो, रांची। कुड़मियों को अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) का दर्जा देने की मांग पर अड़े आंदोलनकारी संगठन जल्द ही दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ वार्ता आरंभ करेंगे। गिरिडीह से आजसू पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, ओडिशा से राज्यसभा सदस्य ममता महतो, जमशेदपुर के भाजपा सांसद विद्युतवरण महतो, आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो वार्ता के लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय से समन्वय स्थापित कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उल्लेखनीय है कि बीते सप्ताह कुड़मी संगठनों के रेल टेका, डहर छेका (रेल रोको, रास्ता रोको) कार्यक्रम के दौरान बड़े पैमाने पर रेल यातायात को प्रभावित किया था। देर रात केंद्रीय गृहमंत्रालय के आश्वासन पर कुड़मी संगठनों ने अनिश्चिकालीन आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी।

कुड़मी संगठनों की संयुक्त समिति के प्रमुख शीतल ओहदार के मुताबिक प्रमुख नेता केंद्रीय गृहमंत्रालय के संपर्क में हैं। एक सप्ताह के भीतर आंदोलनकारियों को वार्ता के लिए दिल्ली बुलाया जा सकता है। ओहदार ने बताया कि वार्ता में केंद्र सरकार के रुख को देखते हुए आगे की रणनीति तय होगी। अगर केंद्र सरकार का रुख सकारात्मक नहीं रहा तो आंदोलन तीव्र रूप लेगा। आंदोलन की सफलता से उत्साह बीते सप्ताह कुड़मी संगठनों ने कार्यक्रम के तहत झारखंड के प्रमुख रेल मार्गों पर धरना दिया। हटिया-रांची, बोकारो-कोडरमा और धनबाद-गिरिडीह समेत अन्य रेलमार्ग पर हजारों आंदोलनकारियों ने ट्रेनें रोकीं, जिससे रेल यातायात ठप हो गया।