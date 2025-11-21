खूंटी-तमाड़ रोड पर भीषण सड़क हादसा, कंटेनर और बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम
खूंटी-तमाड़ रोड पर कंटेनर और बाइक की टक्कर में दो युवकों की दुखद मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। मृतकों की पहचान विश्राम मुंडा और वीर सिंह मुंडा के रूप में हुई है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिसे अधिकारियों ने शांत कराया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जागरण संवाददाता खूंटी। खूंटी-तमाड़ रोड पर खूंटी थानांतर्गत शिम्बुकेल गांव के पास शुक्रवार शाम एक कंटेनर और बाइक के बीच टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक में सवार लोगों की मौत हो गई। वहीं एक चार वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई।
मृतकों की पहचान सारिदकेल गांव निवासी विश्राम मुंडा और उसी गांव के वीर सिंह मुंडा (20 वर्ष) के रूप में हुई है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल विश्राम मुंडा की बच्ची को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया।
बाइक से अपने गांव लौट रहा था मृतक
घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार विश्राम मुंडा अपनी बच्ची और गांव के ही के उक्त युवक के साथ बाइक से अपने गांव लौट रहा था। तो सामने से आ रही अशोक लीलैंड कंपनी के कंटेनर (एमएच 43सी ए 1399) से बाइक की सीधी टक्कर हो गई।
इस दुर्घटना में विश्राम मुंडा की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए वीर सिंह मुंडा और बच्ची अनिमा को उधर से गुजर रहे एक कार चालक ने स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल पहुंचाया। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही वीर सिंह मुंडा की भी मौत हो गई।
घटना के विरोध में सड़क जाम
इधर इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने घटनास्थल के पास विरोध में सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही खूंटी के अंचल अधिकारी प्रदीप कुमार, खूंटी थाना प्रभारी मोहन कुमार, मुखिया फागु मुंडा समेत अन्य लोग मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर रात लगभग नौ बजे सड़क जाम समाप्त कराया।
अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि प्रावधान के तहत मिलने वाले सभी लाभ मृतक के आश्रितों को प्रदान किया जाएगा। कुछ घंटे तक सड़क जाम होने से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी। पुलिस ने दोनों शव को अपने कब्जे में कर लिया है। शनिवार को शवों का पोस्टमार्टम कराकर उसे स्वजनों को सौंप दिया जाएगा।
