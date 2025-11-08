Language
    Khunti Crime: दूसरी शादी से नाराज पत्नी ने सहयोगियों संग मिलकर पति का गला रेत दिया, फिर झाड़ियों में फेंक दिया शव, दो गिरफ्तार

    By Chandra Shekhar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:07 PM (IST)

    खूंटी में एक महिला ने दूसरी शादी से नाराज़ होकर अपने साथियों के साथ मिलकर पति का गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है और मामले की जांच चल रही है।

    पत्नी ने सहयोगियों संग मिलकर की थी पति की हत्या, दो गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता खूंटी। खूंटी के गिरजा टोली स्थित महावीर कॉलोनी में रहने वाले रंजीत महतो उर्फ टुना नामक युवक की एक सप्ताह पूर्व धारदार हथियार से गला काटकर की गई हत्या मामले में पुलिस ने मृतक की पहली पत्नी सुगी देवी और उसके एक रिश्तेदार सोनू महतो को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा ली है।

    गिरफ्तार आरोपितों ने पुलिस के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि पहली पत्नी के रहते रंजीत महतो ने जब दूसरी शादी कर ली तो गुस्से में आकर पहली पत्नी ने पति रंजीत महतो की हत्या की योजना बना डाली और अपने रिश्तेदार सोनू महतो एवं अन्य दो लोगों के साथ मिलकर 31 अगस्त को इस हत्याकांड को अंजाम दिया।

    गिरफ्तार आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त एक स्टील का भुजाली (बड़ा चाकू), एक बोतल में पेट्रोल जैसा तरल पदार्थ और घटना के समय आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़ों के जले हुए अवशेष को बरामद कर लिया है।

    दो आरोपित फरार, गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी

    यह जानकारी खूंटी एसडीपीओ वरुण रजक ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। बताया गया कि इस घटना में शामिल अन्य दो आरोपित फिलहाल फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी जारी है।

    उल्लेखनीय है कि मूल रूप से सोनाहातू निवासी रंजीत महतो उर्फ टुना का शव गत 31 अक्टूबर को शहर के कदमा बस्ती से शांतिपुर अमृतपुर जाने वाली सड़क पर स्थित तालाब के पास झाड़ियों से बरामद किया गया था।

    इस संबंध में मृतक की दूसरी पत्नी रेणु देवी के लिखित आवेदन पर खूंटी थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। तकनीकी जांच एवं गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मृतक की पहली पत्नी सुगी देवी और उसकी बहन के बेटे सोनू महतो को पकड़ कर जब उससे पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया।

    गिरफ्तार सोनू महतो का रहा है आपराधिक इतिहास

    गिरफ्तार सोनू महतो का अपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ खूंटी थाना में जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने का एक मामला कांड संख्या 152/ 11 दर्ज है। गिरफ्तार दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

    छापामार टीम में खूंटी एसडीपीओ वरुण रजक, खूंटी थाना प्रभारी मोहन कुमार, खूंटी थाना के एसआई आदित्य कुमार, एसआई सीताराम दांगी, एसआई अंजना मेरी बारा समेत तकनीकी शाखा के कर्मी और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।