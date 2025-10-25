JSSC: शीघ्र जारी होगा वैज्ञानिक सहायक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम, 28 से अंतिम माडल उत्तर देख सकेंगे अभ्यर्थी

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 14 सितंबर को आयोजित झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 का परिणाम शीघ्र जारी होगा।

आयोग ने इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अंतिम माडल उत्तर जारी कर दिया है। हालांकि आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, अभ्यर्थी इसे आयोग की वेबसाइट पर 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि से देख सकेंगे।

इससे पहले आयोग ने अभ्यर्थियों का उत्तर पत्रक, औपबंधिक माडल उत्तर एवं उक्त उत्तर कुंजी के विरूद्ध आपत्ति दर्ज करने के लिए पांच अक्टूबर की मध्यरात्रि तक का समय दिया था। अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज आपत्ति के आलोक में विषय विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा के बाद अंतिम माडल उत्तर जारी किया गया है।



