Jharkhand: सहायक आचार्य नियुक्ति में आया अपडेट, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर JSSC ने जारी किया संशोधित परिणाम

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा छह से आठ) के पदों पर नियुक्ति के लिए 167 अतिरिक्त अभ्यर्थियों के चयन की अनुशंसा की है। इनमें गणित एवं विज्ञान विषय के लिए 32, भाषा के लिए 52 तथा सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 83 अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर शुक्रवार को यह अतिरिक्त परिणाम जारी किया। शीर्ष न्यायालय के उक्त आदेश में दोहरे आरक्षण की व्यवस्था खत्म की गई है।

आयोग ने अतिरिक्त परिणाम जारी करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के अंतर्गत जेटेट में प्राप्त आरक्षण के आधार पर अपने आरक्षण कोटि में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि से अपनी आरक्षण कोटि में स्थानांतरित करने के साथ-साथ पारा कोटि के वैसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा अधिकतम उम्र सीमा की छूट एवं रियायत प्राप्त की गई है, को अनारक्षित कोटि से अपनी आरक्षण कोटि में स्थानांतरित करते हुए संशोधित परिणाम पूर्व में जारी किया गया है।