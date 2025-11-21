PGT Bharti 2023: दो साल बाद भी लंबित दूसरी DV लिस्ट, अभ्यर्थियों ने जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की पीजीटी भर्ती प्रक्रिया, जो वर्ष 2023 में शुरू हुई थी, लगभग दो वर्ष बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाई है। प्रक्रिया के अंतिम चरण में आवश्यक सेकेंड डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन (डीवी) लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है, जिस कारण अभ्यर्थियों में गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थियों के अनुसार, वे लगभग दो माह पहले आयोग कार्यालय पहुंचे थे और डीवी लिस्ट शीघ्र जारी करने को लेकर आवेदन भी सौंपा था। उस समय आयोग द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि दो माह के भीतर डीवी लिस्ट जारी कर दी जाएगी लेकिन निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी आयोग की ओर से कोई आधिकारिक सूचना या अपडेट नहीं दिया गया है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि पहला परिणाम जारी हुए एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे न केवल हजारों अभ्यर्थियों का करियर प्रभावित हो रहा है, बल्कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की समस्या भी बनी हुई है।

कई अभ्यर्थियों ने बताया कि 2023 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया की धीमी गति ने उनके भविष्य की योजनाओं को प्रभावित किया है। उनका कहना है कि लंबित डीवी लिस्ट के कारण वे न तो आगे की तैयारी कर पा रहे हैं और न ही किसी अन्य विकल्प पर निर्णय ले पा रहे हैं।