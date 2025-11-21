Language
    PGT Bharti 2023: दो साल बाद भी लंबित दूसरी DV लिस्ट, अभ्यर्थियों ने जताई नाराजगी

    By Kumar Gaurav Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 01:42 AM (IST)

    झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की पीजीटी भर्ती 2023 अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिससे उम्मीदवार नाराज हैं। सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (डीवी) लिस्ट का इंतजार है और आयोग ने दो महीने में लिस्ट जारी करने का वादा किया था, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। उम्मीदवार जल्द लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है।

    आज भी अभ्यर्थियों को पीजीटी भर्ती 2023 के दूसरी डीवी लिस्ट का इंतजार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की पीजीटी भर्ती प्रक्रिया, जो वर्ष 2023 में शुरू हुई थी, लगभग दो वर्ष बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाई है।

    प्रक्रिया के अंतिम चरण में आवश्यक सेकेंड डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन (डीवी) लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है, जिस कारण अभ्यर्थियों में गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है।

    अभ्यर्थियों के अनुसार, वे लगभग दो माह पहले आयोग कार्यालय पहुंचे थे और डीवी लिस्ट शीघ्र जारी करने को लेकर आवेदन भी सौंपा था। उस समय आयोग द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि दो माह के भीतर डीवी लिस्ट जारी कर दी जाएगी लेकिन निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी आयोग की ओर से कोई आधिकारिक सूचना या अपडेट नहीं दिया गया है।

    अभ्यर्थियों का कहना है कि पहला परिणाम जारी हुए एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे न केवल हजारों अभ्यर्थियों का करियर प्रभावित हो रहा है, बल्कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की समस्या भी बनी हुई है।

    कई अभ्यर्थियों ने बताया कि 2023 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया की धीमी गति ने उनके भविष्य की योजनाओं को प्रभावित किया है। उनका कहना है कि लंबित डीवी लिस्ट के कारण वे न तो आगे की तैयारी कर पा रहे हैं और न ही किसी अन्य विकल्प पर निर्णय ले पा रहे हैं।

    अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की है कि पीजीटी सेकेंड डीवी लिस्ट बिना किसी और विलंब के तत्काल जारी की जाए ताकि चयन प्रक्रिया पूरी हो सके और छात्र-शिक्षक दोनों पक्षों की समस्याएं दूर हों।

    अभ्यर्थियों ने यह भी संकेत दिया है कि यदि आयोग जल्द निर्णय नहीं लेता है, तो वे सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने पर मजबूर होंगे।अब देखना यह है कि जेएसएससी इस मुद्दे पर क्या कदम उठाता है और कब तक अभ्यर्थियों को डीवी लिस्ट जारी होने की प्रतीक्षा से राहत मिलती है।