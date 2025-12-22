Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    JSSC Result: वैज्ञानिक सहायक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी, 11 अभ्यर्थी हुए पास

    By Neeraj Ambastha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:49 PM (IST)

    झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें 23 पदों के विरुद्ध 11 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 14 ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग न सोमवार को झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 का परिणाम जारी कर दिया। इसमें कुल 23 पदों के विरुद्ध 11 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित भी रखा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    14 सितंबर को यह परीक्षा कुल 23 पदों के लिए आयोजित हुई थी, जिनमें नियमित रिक्ति के 14 एवं बैकलाग नियुक्ति के नौ पद सम्मिलित थे। इनमें नियमित नियुक्ति के तहत आठ तथा बैकलाग नियुक्ति के तहत तीन अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया।

    आयोग के अनुसार, अनिवार्य प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता या अस्पष्टता के आलोक में कतिपय अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित रखा गया है।

    इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के आधार पर आयोग के निर्णय के बाद परिणाम में संशोधन संभावित है। प्रकाशित परिणाम में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा टंकण की त्रुटि के सुधार का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

    कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक एवं अंक पत्र सभी पदों के सापेक्ष अंतिम परिणाम के बाद प्रकाशित की जाएगी। चयनित वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति गृह विभाग के अधीन संचालित राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में होगी।