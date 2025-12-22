JSSC Result: वैज्ञानिक सहायक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी, 11 अभ्यर्थी हुए पास

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग न सोमवार को झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 का परिणाम जारी कर दिया। इसमें कुल 23 पदों के विरुद्ध 11 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित भी रखा गया है।

14 सितंबर को यह परीक्षा कुल 23 पदों के लिए आयोजित हुई थी, जिनमें नियमित रिक्ति के 14 एवं बैकलाग नियुक्ति के नौ पद सम्मिलित थे। इनमें नियमित नियुक्ति के तहत आठ तथा बैकलाग नियुक्ति के तहत तीन अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया।

आयोग के अनुसार, अनिवार्य प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता या अस्पष्टता के आलोक में कतिपय अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित रखा गया है। इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के आधार पर आयोग के निर्णय के बाद परिणाम में संशोधन संभावित है। प्रकाशित परिणाम में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा टंकण की त्रुटि के सुधार का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।