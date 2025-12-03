JSSC CGL रिजल्ट का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने परिणाम पर लगी रोक हटाई, SIT जांच जारी रखने का आदेश

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने सीजीएल पेपर लीक मामले में अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा है कि परिणाम पर जारी रोक को हटाया जा रहा है। जेएसएससी आगे की कार्यवाही पूरी करें।

अदालत ने यह भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों पर पेपर लीक में शामिल होने की आशंका है या आरोपित बनाया गया है। उनका परिणाम नहीं जारी किया जाए।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले की जांच एसआईटी ही जारी की रखेगी। इसके साथ ही अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया है।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।