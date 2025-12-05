Language
    JSSC सीजीएल रिजल्ट मामले में आया बड़ा फैसला, ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे अभ्यर्थी

    By Pradeep Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:13 AM (IST)

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीजीएल अभ्यर्थियों ने जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट जारी होने पर धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने निष्पक्ष जांच कराई औ ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, रांची। अगर इरादे नेक हों तो हर चीजें बेहतर होती है। इसी का परिणाम है जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी सारी अड़चनें अब दूर हो चुकी है।

    हालांकि, इसमें थोड़ा विलंब हुआ, नहीं तो राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में आपके हाथों में भी नियुक्ति पत्र देने की खुशियां हम सभी मनाते। लेकिन, आप सभी को लंबे संघर्ष के बाद मिली सफलता और विजयी होने के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाते मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों को संबोधित कर रहे थे।

    कल्पना सोरेन से मिल आभार एवं खुशी जतातीं महिला अभ्यर्थी। 

    सीएम ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। हमारी स्पष्ट सोच है कि जब युवा खुश होंगे, तभी हमारा राज्य खुशहाल होगा। यही वजह की तमाम चुनौतियों के बीच युवाओं का भविष्य संवारने का प्रयास निरंतर जारी है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा पिछले 18 वर्षों में सिविल सेवा की जितनी परीक्षाएं ली गई, उतनी परीक्षाएं हमारी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में ही ली है। इतना ही नहीं, उस दौरान ली गई जेपीएससी की तमाम परीक्षाओं को लेकर धांधली बरते जाने के मामले सामने आए थे, लेकिन हमारी सरकार में ली गई तमाम परीक्षाएं बेदाग रही है।

    प्रतियोगिता परीक्षाओं को बाधित करने वाला गिरोह सक्रिय

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य में कुछ ऐसे विरोधी तत्व है जो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं को बाधित करने की साजिश रचते रहते हैं। जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर भी उन्होंने षड्यंत्र रचने का प्रयास किया। मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा। हमारी सरकार ने पूरी निष्पक्षता के साथ इसकी जांच कराई।

    जिन्होंने इस प्रतियोगिता परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता को दागदार बनाने की साजिश रची, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई । झारखंड उच्च न्यायालय ने भी इसे समझा और आपके ईमानदार प्रयास और भावनाओं को सम्मान देते हुए आपको न्याय दिया।

     बोले अभ्यर्थी, सीएम के अथक प्रयासों से मिला न्याय

    इस अवसर पर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों, राज्य सरकार के द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा प्रकरण से जुड़े पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होने से हमें न्याय मिल सका है। हमारे संघर्ष को जीत मिली है तो इसमें मुख्यमंत्री का हमें पूरा सहयोग मिला। मुख्यमंत्री का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं।