राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी और साजिश की जांच कर रही अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) के हाथ बेहद पुख्ता सबूत लगे हैं।

तफ्तीश में सामने आया है कि 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित हुए आरोपी गोपाल कुमार (रोल नंबर- 2601117950) ने परीक्षा केंद्र पर नाममात्र के सवाल हल किए थे, लेकिन मूल्यांकन के समय उसकी ओएमआर शीट के अधिसंख्य गोले रंगे हुए मिले।

सीआईडी थाना कांड संख्या 16/2026 की जांच में सीसीटीवी फुटेज, बैंक स्टेटमेंट और काल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर) ने इस फर्जीवाड़े की पूरी परतें खोल दी हैं। परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी फुटेज की जांच से पता चला कि पूरी परीक्षा अवधि के दौरान गोपाल कुमार अधिकतर समय निष्क्रिय बैठा रहा और बेहद कम सवालों के जवाब लिखे।

इसके उलट, जब आयोग में उसकी ओएमआर शीट का मूल्यांकन हुआ तो ज्यादातर गोले भरे हुए पाए गए। इससे स्पष्ट हो गया कि परीक्षा खत्म होने के बाद बाहर सेटिंग कर उसकी ओएमआर शीट में हेराफेरी की गई थी। गोपाल कुमार के एसबीआइ बैंक खाते और उससे जुड़े लोन अकाउंट के स्टेटमेंट से वित्तीय लेन-देन की भी पुष्टि हुई है। जांच में सामने आया है कि उसने परीक्षा में गड़बड़ी कराने और सिंडिकेट को भुगतान करने के मकसद से बाकायदा आठ लाख रुपए का बैंक लोन लिया था।

वहीं, सिंडिकेट के कथित सरगना और सह-आरोपी अभय कुमार तिवारी के बयान से यह खुलासा भी हुआ है कि गोपाल ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और बाद में सीजीएल में अपनी पत्नी के चयन के लिए बिचौलिए लालू कुमार यादव को करीब 11 लाख रुपए दिए थे।

उल्लेखनीय है कि गोपाल की पत्नी ने बाद में डोरंडा स्थित नेपाल हाउस (सचिवालय) में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (एएसओ) के पद पर योगदान दिया है। तकनीकी जांच में गोपाल के मोबाइल नंबर का सीडीआर खंगालने पर सिंडिकेट के मुख्य आरोपी अभय कुमार तिवारी, लालू कुमार यादव, आदित्य पांडेय, उमेश कुमार और बुधेश्वर भगत जैसे बिचौलियों के साथ लगातार संपर्क की पुष्टि हुई है।