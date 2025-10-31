Language
    अब 17 नवंबर तक भरे जाएंगे जेट के लिए आवेदन, झारखंड लोक सेवा आयोग ने दूसरी बार बढ़ाई लास्ट डेट

    By Neeraj Ambastha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:12 PM (IST)

    झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने संयुक्त पात्रता परीक्षा (जेट) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को दूसरी बार बढ़ाते हुए 17 नवंबर कर दिया है। आयोग ने उम्मीदवारों के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। पहले यह तिथि 31 अक्टूबर थी, जिसे बाद में 7 नवंबर किया गया था।

    राज्य ब्यूरो, रांची। विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए पात्रता तय करने तथा पीएचडी में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) के लिए अब 17 नवंबर रात 11.45 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे।

    झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए दूसरी बार अंतिम समय सीमा बढ़ाई है। पहली बार विस्तार मिलने के बाद अंतिम समय सीमा 31 अक्टूबर काे खत्म हो रही थी।

    आयोग ने शुक्रवार को अंतिम तिथि बढ़ाने की सूचना जारी की। इसके तहत परीक्षा शुल्क का भुगतान 18 अक्टूबर शाम पांच बजे तक होगा।

    ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार के संशोधन के लिए विंडो 19 नवंबर से 21 नवंबर शाम पांच बजे तक खुला रहेगा। विज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।