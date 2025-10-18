JPSC की कई प्रतियोगिता परीक्षाएं टलीं, अगले वर्ष इन तिथियों में होंगी आयोजित
झारखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है। कई परीक्षाएं, जो पहले निर्धारित थीं, अब अगले वर्ष आयोजित की जाएंगी। इनमें वन क्षेत्र पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक और प्रोजेक्ट मैनेजर जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। आयोग ने नौ परीक्षाओं के लिए नई तिथियां जारी की हैं, जिनमें सहायक लोक अभियोजक और होम्योपैथी चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा भी शामिल हैं। इन परीक्षाओं के माध्यम से कुल 605 पदों पर भर्ती की जाएगी।
राज्य ब्यूरो,रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जारी कैलेंडर फेल हो गया है। कई प्रतियोगिता परीक्षाएं संभावित तिथियों को नहीं हुईं या नहीं हो सकेंगी।
अब कई प्रतियोगिता परीक्षाएं अगले वर्ष जनवरी से मार्च के बीच होंगी। आयोग ने शनिवार को नौ प्रतियोगिता परीक्षाओं की नए सिरे से संभावित तिथियां तय की हैं।
सात वर्ष बाद आयोजित होनेवाली छठी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा भी पूर्व में जारी तिथि को नहीं हो सकेगी। आयोग द्वारा पूर्व में जारी कैलेंडर के अनुसार, यह लिखित परीक्षा पांच तथा छह दिसंबर को होनेवाली थी, लेकिन अब यह अगले वर्ष 10-11 जनवरी को आयोजित होगी। इसी तरह, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन की तिथि बढ़ाई गई है।
इनमें सहायक लोक अभियोजक (एपीपी), वन क्षेत्र पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षाएं भी सम्मिलित हैं।
आयोग ने फैक्ट्री इंस्पेक्टर नियुक्ति लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 12-13 दिसंबर तथा वाष्पित निरीक्षक नियुक्ति लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 19-20 दिसंबर 2025 घोषित की थी।
इस बार जारी कैलेंडर में इन दोनों प्रतियोगिता परीक्षाओं का जिक्र नहीं है। आयोग ने उपनिदेशक, अभियोजन तथा डेयरी निदेशक के एक-एक पद के लिए साक्षात्कार की तिथि की घोषणा की है। साक्षात्कार इस वर्ष क्रमश: 28 नवंबर तथा पांच दिसंबर को आयोजित होगा। साक्षात्कार के एक दिन पूर्व प्रमाणपत्रों की जांच होगी।
पांच से सात मार्च को होगी होम्योपैथी चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा
जेपीएससी ने लंबे समय बाद होम्योपैथी चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा की संभावित तिथि की घोषणा की है। यह परीक्षा अगले वर्ष पांच से सात मार्च तक आयोजित होगी। हालांकि युनानी चिकित्सक एवं आयुर्वेद चिकित्सक नियुक्ति की संभावित तिथि घोषित नहीं हुई है।
कुल 605 पदों पर होगी नियुक्ति
जेपीएससी ने जिन प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है, उनके माध्यम से कुल 605 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें छठी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उपसमाहर्ता के 28 पदों तथा होमियोपैथी चिकित्सक के 137 पद भी सम्मिलित हैं। बताते चलें कि छठी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया सितंबर 2018 में ही शुरू की गई थी।
इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की बदली तिथि
- नियुक्ति परीक्षा - परीक्षा की प्रकृति - पूर्व में जारी संभावित तिथि - संशोधित संभावित तिथि - कुल पद
- सहायक लोक अभियोजक (बैकलाग) प्रारंभिक परीक्षा 04-05 अक्टूबर 2025 13 दिसंबर 2025 26
- सहायक लोक अभियोजक (सीधी नियुक्ति) प्रारंभिक परीक्षा 10-11 अक्टूबर 2025 20 दिसंबर 2025 134
- क्षेत्र वन पदाधिकारी मुख्य परीक्षा 31 अक्टूबर से दो नवंबर 2025 22-24 जनवरी 2026 170
- सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा 07-10 नवंबर 2025 छह से नौ फरवरी 2026 78
- प्रोजेक्ट मैनेजर लिखित परीक्षा 21-22 नवंबर 2025 21-22 फरवरी 2026 30
- छठी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा लिखित परीक्षा 05-06 दिसंबर 2025 10-11 जनवरी 2026 28
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।