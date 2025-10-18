Language
    JPSC Exam Dates: झारखंड लोक सेवा आयोग ने जारी की परीक्षाओं की संभावित तिथि, अभी करें चेक

    By NEERAJ KUMAR AMBASTAEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:23 PM (IST)

    झारखंड लोक सेवा आयोग ने आगामी परीक्षाओं की संभावित तिथियाँ घोषित कर दी हैं। सहायक लोक अभियोजक की प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में होगी, जबकि अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं जैसे उप समाहर्ता, वन क्षेत्र पदाधिकारी, और प्रोजेक्ट मैनेजर की परीक्षाएं अगले वर्ष जनवरी से मार्च के बीच आयोजित की जाएंगी। होम्योपैथी चिकित्सक नियुक्ति की परीक्षा मार्च में होगी।

    जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जारी कई परीक्षाओं की संभावित तिथि जारीहोगईहैकई प्रतियोगिता परीक्षा अब अगले वर्ष जनवरी से मार्च के बीच होगी

    सहायक लोक अभियोजक बैकलाग नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा इस वर्ष 13 दिसंबर तथा नियमित नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा 20 दिसंबर को आयोजित होगीछठी सीमित उप समाहर्ता लिखित परीक्षा अब अगले वर्ष 10-11 जनवरी को आयोजित होगी।

    इसी तरह वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति मुख्य परीक्षा 22 से 24 जनवरी तथा सहायक वनरक्षी नियुक्ति मुख्य परीक्षा छह से नौ फरवरी तक आयोजित होगी

    आयोग ने नगर विकास विभाग में प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा की भी संभावित तिथि घोषित कर दी है, यह परीक्षा अगले वर्ष 21-22 फरवरी को होगी

    आयोग ने लंबे समय बाद होमियोपैथी चिकित्सक नियुक्ति की लिखित परीक्षा की संभावित तिथि पांच से सात मार्च तक निर्धारित की है

