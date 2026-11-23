राज्य ब्यूरो, रांची। रांची के अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में जेपीएससी-सीजीएल परीक्षा धांधली मामले में दाखिल पूरक चार्जशीट के संज्ञान के बिंदु पर सोमवार को आंशिक सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान आरोपित अभय कुमार तिवारी उसकी पत्नी सुषमा कुमारी, भाई अक्षय कुमार तिवारी, सोमांश प्रकाश, राहुल कुमार, उमेश कुमार राय, विजय कुमार तिवारी, दीपक कुमार, आनंद कुमार सिंह और समीर कुमार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए सात दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि सीआइडी ने जांच पूरी करते हुए 14 नवंबर को पूरक चार्जशीट दाखिल की है। जेपीएससी परीक्षा घोटाला में दो आरोपितों को नहीं मिली जमानत अपर न्यायायुक्त प्रथम योगेश कुमार की अदालत ने जेपीएससी परीक्षा घोटाले और पेपर लीक मामले में दो आरोपितों की नियमित जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपित पंकज प्रसून्न और ऋतिक रौशन की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। दोनों आरोपित जमशेदपुर के शिवांगन कोचिंग संचालक संजीत कुमार के रिश्तेदार है।

इन दोनों ने संजीत की मदद से क्रमशः वन क्षेत्र अधिकारी और सहायक वन संरक्षक की परीक्षा में धांधली कर सफलता हासिल की थी। सीआइडी ने दोनों को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया था। तब से दोनों न्यायिक हिरासत में है।