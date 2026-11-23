राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने संताल आदिवासी समुदाय में बेटियों के पैतृक संपत्ति के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पक्ष यह दावा करता है कि संथाल प्रथा के तहत बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता, तो उसे ठोस सबूतों के साथ यह साबित करना होगा कि ऐसी प्रथा प्राचीन, निश्चित और वर्तमान में भी समान रूप से प्रचलित है।

बिना ठोस प्रमाण के बेटियों को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इस फैसले के साथ ही अदालत ने जामताड़ा जिले के कुंडहित थाना क्षेत्र स्थित तुरका गांव से जुड़े 41 साल पुराने एक जमीन विवाद की अपील को खारिज करते हुए अपीलीय अदालत के 2006 के फैसले को बरकरार रखा है।

क्या था पूरा मामला? यह विवाद जामताड़ा के तुरका गांव की पैतृक जमीन को लेकर साल 1985 में शुरू हुआ था। वादी महिला (अब मृत, जिनके कानूनी उत्तराधिकारी मुकदमा लड़ रहे हैं) ने अपने पिता की संपूर्ण पैतृक संपत्ति पर मालिकाना हक की घोषणा के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया था। पांच अक्टूबर 1996 को ट्रायल कोर्ट ने आंशिक रूप से वादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें पूरी संपत्ति के बजाय केवल एक-तिहाई हिस्से का मालिक माना था।

वादी ने इस फैसले को चुनौती दी, जिसके बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने चार मार्च 2006 को ट्रायल कोर्ट के आदेश में संशोधन करते हुए पूरी संपत्ति पर वादी के मालिकाना हक की डिक्री पारित कर दी। इसके खिलाफ प्रतिवादी सनातन हेंब्रम व अन्य ने 2006 में झारखंड हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी।

प्रतिवादियों की दलील और कोर्ट की टिप्पणी अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जय प्रकाश झा ने दलील दी कि संताल आदिवासी समुदाय की प्रथा के अनुसार, सामान्य तौर पर बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता। यह अधिकार केवल तभी मिलता है, जब शादी घरजमाई प्रथा के तहत हुई हो, क्योंकि घरजमाई को दत्तक पुत्र माना जाता है।

चूंकि इस मामले में घरजमाई विवाह नहीं हुआ था, इसलिए वादी संपत्ति की हकदार नहीं हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि जो पक्ष किसी प्रथा के अस्तित्व का दावा कर सामान्य कानून से अलग हटकर अधिकार मांगता है, उसे यह साबित करना होता है कि वह प्रथा प्राचीन, निश्चित, तर्कसंगत और निरंतर पालन की जाने वाली है।

इस मामले में प्रतिवादी ऐसा कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहे। अदालत ने कहा कि समय और जनमत के साथ संथाल समाज में महिलाओं की स्थिति ऊपर उठाने और उन्हें संपत्ति में अधिकार देने की दिशा में बड़ा बदलाव आया है।