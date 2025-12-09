जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची स्थित झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) कार्यालय के समक्षसत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में फूड सेफ्टी अफसर एवं सीडीपीओ के सभी अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि सीडीपीओ की परीक्षा हुए 16 महीनों से भी अधिक समय हो चुका है, इसके बावजूद अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है।

अभ्यर्थी कई बार राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री एवं अधिकारियों से मिल चुके हैं, कई दौर के शांतिपूर्ण आंदोलनों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया कि रांची का तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है लेकिन इसके बावजूद छात्र दिन और रात यहीं पर बैठकर भूख हड़ताल करेंगे।

उन्होंने कहा कि इस भीषण ठंड में स्वास्थ्य जोखिम के बावजूद अब यह आंदोलन जीवन-मरण जैसा बन चुका है, क्योंकि 16 महीने की प्रतीक्षा ने छात्रों को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से तोड़ दिया है। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने कहा जब तक रिज़ल्ट जारी नहीं होगा तब तक हम किसी भी परिस्थिति में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से नहीं उठेंगे। उन्होंने कहा कि यदि फिर भी जेपीएससी ने देरी की तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।