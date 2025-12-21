सरकारी नौकरी वालों के लिए खुशखबरी! नए साल की पहली तिमाही में होगी JPSC और JSSC की कई प्रतियोगी परीक्षाएं

राज्य ब्यूरो, रांची। Government Job: वर्ष 2026 की पहली तिमाही में आधा दर्जन से अधिक प्रतियोगिताएं पूरी होंगी। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा इन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आवेदन मंगाए जा चुके हैं।

पहली तिमाही में ये परीक्षाएं आयोजित किए जाने की तैयारी है। इनमें से जेपीएससी ने पांच प्रतियोगिता परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी घोषित कर दी हैं, जो अगले वर्ष पहली तिमाही में आयोजित की जाएगी। इस दौरान जेएसएससी की भी कई परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। दोनों आयोग इन परीक्षाओं की तैयारी में जुटा है।

जेपीएससी ने छठी सीमित उपसमाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित तिथि 10-11 जनवरी को घोषित की है। वहीं, वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति मुख्य परीक्षा 22-24 जनवरी तथा सहायक वन संरक्षक नियुक्ति मुख्य परीक्षा छह-नौ फरवरी को संभावित है। प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा भी 21-22 फरवरी को आयोजित हो सकती है।

जेपीएससी की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं लंबित हैं, उनमें आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा महत्वपूर्ण है। इनमें से होम्योपैथी चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा पांच से सात मार्च को आयोजित होने की संभावना है। आयोग इस बीच यूनानी तथा आयुर्वेद चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा की तिथि भी घोषित कर सकता है।

परिणाम भी होगा जारी अगले वर्ष की पहली तिमाही में जेपीएससी उन प्रतियोगिता परीक्षाओं का परिणाम भी जारी करेगा, जो पूर्व में आयोजित हो चुकी हैं या फिर साक्षात्कार के स्टेज में है। इनमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा भी सम्मिलित हैं।

जेएसएससी द्वारा झारखंड माध्यमिक सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा जनवरी के मध्य में आयोजित की जाएगी। हालांकि आयोग ने अभी तक परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं की है। इस परीक्षा के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों के लिए 1,373 माध्यमिक सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी।