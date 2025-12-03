देवघर में JP नड्डा का 'मिशन झारखंड': दो दिन कार्यकर्ताओं से संवाद, बनाएंगे झामुमो के खिलाफ सशक्त विपक्ष की रणनीति
भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि झामुमो और भाजपा नदी के दो किनारों की तरह है। इनका मिलना अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है। राष्ट् ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण रांची। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पांच दिसंबर को देवघर पहुंच रहे हैं। छह दिसंबर को वे देवघर में बने नए जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दो दिनों के झारखंड प्रवास में जेपी नड्डा के साथ प्रदेश भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का संवाद कार्यक्रम भी रखा है।
सभी जिलाध्यक्ष, मोर्चा और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और संयोजक दो दिन देवघर में उपस्थित रहेंगे। जेपी नड्डा बिहार चुनाव में प्रचार करने पहुंचे नेताओं कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे। इसके साथ प्रदेश में सशक्त विपक्ष बनने के लिए विधायक, सांसद और प्रदेश कमेटी के साथ रणनीति बनाएंगे। भाजपा के सभी नेता जेपी नड्डा के कार्यक्रम के लिए देवघर में प्रवास कर रहे हैं।
जिलों से प्रमुख नेताओं को भी देवघर पहुंचने का निर्देश दिया गया है।
झामुमो-भाजपा का मिलना संभव नहीं: आदित्य साहू
पिछले कुछ दिनों से गठबंधन सरकार में चल रही राजनीतिक खबरों पर भाजपा नेताओं ने कहा है कि उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि झामुमो और भाजपा नदी के दो किनारों की तरह है। इनका मिलना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य सरकार के भ्रष्टाचार और लूट पर आवाज उठाती रहेगी।
