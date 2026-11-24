राज्य ब्यूरो, रांची। कोडरमा, साहेबगंज, चतरा एवं लोहरदगा के झामुमो जिलाध्यक्ष और सचिव को शोकॉज नोटिस निर्गत किया गया

है। सभी पर आरोप एक समान है। कोडरमा में झुमरीतिलैया नगर समिति, साहेबगंज में बड़हरवा नगर समिति और तालझारी प्रखंड समिति, चतरा में चतरा नगर समिति एवं लोहरदगा में लोहरदगा नगर समिति के गठन के लिए अक्टूबर माह में नामों की अनुशंसा करनी थी।

किसी भी जिलाध्यक्ष एवं सचिव ने तय समय सीमा का ध्यान नहीं रखा और न ही विलंब के कारणों से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया है। सबको एक सप्ताह में विलंब के कारणों का जवाब देना है। जो जवाब नहीं देंगे, उन्हें अनुशासनहीनता की कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा।