राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड स्थापना दिवस पखवारा के समापन तथा हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर 28 नवंबर को आयोजित मुख्य कार्यक्रम के बदले जिला स्तर पर सहायक आचार्य पद के लिए नव अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर जिला स्तर पर उन अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग चल रही है, जो पहली बार संशोधित परिणाम में उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। 28 नवंबर को जिला स्तर पर ही उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के तहत दूसरी बार स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए भाषा तथा गणित एवं विज्ञान विषय का संशोधित परिणाम जारी किया है। इसमें उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है जो पहली बार संशोधित परिणाम में सफल हुए हैं। आयोग ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को 25 नवंबर तक इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम जारी किए जाने की जानकारी दी है।

विभाग प्रयास में है कि पांच दिसंबर तक सभी विषयों में अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। जेएसएससी द्वारा रिजल्ट घोषित होने के बाद जिला स्तर पर काउंसिलिंग तथा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बताते चलें कि संशोधित परिणाम में भाषा विषय में कुल 1,265 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनमें से लगभग 200 अभ्यर्थी पहली बार मेधा सूची में सम्मिलित हुए हैं।