राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के 14 जिले ऐसे हैं जहां खदानें खुल चुकी हैं। खनन कार्य 50 सालों तक चलेगा। युवाओं को सही प्रशिक्षण मिले, उनका कौशल विकास हो तो इन्हीं खदानों में रोजगार मिल जाएगा।निकट भविष्य में उन्हें रोजगार के लिए झारखंड से बाहर नहीं जाना होगा।

प्रोजेक्ट भवन सभागार में सोमवार को आयोजित मुख्यमंत्री कौशल एवं रोजगार सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बातें कहीं। उन्होंने करीब 300 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किये। युवाओं ने प्रेझा फाउंडेशन और कल्याण गुरुकुल से अलग-अलग क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण हासिल किया है।

इसके बाद उन्हें देश- विदेश के निजी क्षेत्र में नौकरी मिली है।उन्होंने कहा कि झारखंड में कोयला से लेकर यूरेनियम का खनन हो रहा है। खदानें में अनेक कार्य होते हैं। प्रेझा फाउंडेशन और कल्याण गुरुकुल जैसी संस्थाओं को युवाओं को कोयला खनन समेत खदानों से जुड़े कौशल विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने चाहिए।

खुद को नहीं बदला तो एचईसी नीलामी के कगार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारी इंजीनियरिंग निगम (एचईसी) के नीलामी के कगार पर पहुंचने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश के अधिकतर कारखानों की स्थापना में एचईसी का योगदान रहा है। एचईसी के शीर्ष प्रबंधन ने समय के साथ कंपनी में बदलाव पर विचार नहीं किया। उसकी वर्तमान हालत की वजह यही है।

समय के साथ खुद में परिवर्तन नहीं करने से नुकसान होगा, चाहे व्यक्ति हो या औद्योगिक संस्थान। उन्होंने कहा कि उनके साथ पढ़ाई करने वाला मित्र आस्ट्रेलिया में नौकरी करता था। बीते दो-तीन महीने में उसकी कंपनी के 400 लोगों की छंटनी हो गई। उनके मित्र ने कंपनी की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख खुद के कौशल को बढ़ाया था। इसलिए उसकी नौकरी बच गई। रोजगार के बाजार की आवश्यकता को समझने की जरूरत है।

दुबई और चेन्नई के युवाओं से किया ऑनलाइन संवाद मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान दुबई और चेन्नई में नौकरी कर रहे युवाओं से ऑनलाइन संवाद किया। गुमला के युवक को दुबई में नौकरी मिली है। उसने बताया कि अब वह अपने जीवन से खुश हैं। खूंटी एवं धनबाद की दो युवतियां चेन्नई की टीवीएस कंपनी में फोलक्लिप चला रही है। सीएम ने उनसे भी आत्मीयता से बात की।

इसके बाद एआइ के लिए आईआईटी मद्रास और टीवीएस से कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के एमओयू भी किये गये। बताया गया कि अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच झारखंड के 3,044 युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिला है।