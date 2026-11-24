जागरण संवाददाता, लोहरदगा। नाबालिग से दुष्कर्म और मामले में पीड़िता के परिवार को धमकी देने के आरोप में कुडू प्रखंड प्रमुख मुन्नी देवी के बाद उनके बेटे प्रकाश उरांव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

कुडू थाना क्षेत्र से पकड़े गए प्रकाश उरांव पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप है, जबकि प्रखंड प्रमुख मुन्नी देवी पर केस खत्म करने का दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।



कुडू थाना प्रभारी नीरज झा ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि इससे पहले सोमवार शाम को प्रखंड प्रमुख मुन्नी देवी को गिरफ्तार किया गया था और अब उनके बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया है। दोनों आरोपितों को मंगलवार को जेल भेजा जाएगा।