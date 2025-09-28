झामुमो केंद्रीय समिति का हुआ विस्तार, तीन दर्जन नाम जुड़े, देखें पूरी सूची
झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन के बाद पार्टी ने केंद्रीय समिति सदस्यों की संख्या में तीन दर्जन नाम और भी जोड़े हैं। केंद्रीय समिति को विस्तार देते हुए इन लोगों के नाम जोड़े गए हैं। पत्र जारी करते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने उम्मीद जताई है कि नव-नियुक्त केंद्रीय सदस्य गण संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करेंगे।
केंद्रीय समिति को विस्तार देते हुए इन लोगों के नाम जोड़े गए हैं। पत्र जारी करते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने उम्मीद जताई है कि नव-नियुक्त केंद्रीय सदस्य गण अपने संगठनात्मक कर्मठता का पूर्ण उपयोग करते हुए संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करेंगे।
प्राप्त दायित्व का निर्वाहन करते हुए अनुशासन की परिधी में रहकर कार्यकर्त्ताओं के साथ सुमधुर संपर्क स्थापित करेंगे।
केंद्रीय समिति सदस्य के रूप में मनोनीत
- दुमका : बबलू सिंह
- पाकुड़ : मिथिलेश घोष
- साहेबगंज : ताला मरांडी
- बोकारो : विजय रजवार, बीके चौधरी, इकबाल अहमद
- धनबाद : गुरुचरण बास्की, मो. तस्लीम अंसारी, देवेन्द्र नाथ मंडल
- गिरिडीह : केदार हाजरा, सुमित कुमार
- हजारीबाग : यासीन खान
- कोडरमा : तारिणी प्रसाद
- रांची : अंतु तिर्की, समनूर मंसूरी, हेमलाल मेहता
- सिमडेगा : रोज प्रतिमा सोरेंग
- गुमला : अलीम खान, अशोक उरांव
- लोहरदगा : नीरू शांति भगत, राधा तिर्की, सरिता भगत
- खूंटी : अमृत हेम्ब्रम, देवनाथ मधैया
- सरायकेला-खरसावां : गणेश महली, रानी हेम्ब्रम, सुधीर महतो, ओम प्रकाश लायक
- गढ़वा : धर्मराज पासवान
- पलामू : हाजी शमिम अख्तर, जुगल किशोर चंद्रवंशी
- लातेहार : मोहन गंझू, जीरा देवी, जुनैद अहमद।
