झामुमो केंद्रीय समिति का हुआ विस्तार, तीन दर्जन नाम जुड़े, देखें पूरी सूची

राज्य ब्यूरो,रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन के बाद पार्टी ने केंद्रीय समिति सदस्यों की संख्या में तीन दर्जन नाम और भी जोड़े हैं।

केंद्रीय समिति को विस्तार देते हुए इन लोगों के नाम जोड़े गए हैं। पत्र जारी करते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने उम्मीद जताई है कि नव-नियुक्त केंद्रीय सदस्य गण अपने संगठनात्मक कर्मठता का पूर्ण उपयोग करते हुए संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करेंगे।