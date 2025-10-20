Jharkhand के नौ अभयारण्य में बसे गावों के युवाओं को मिलेगा कौशल विकास का प्रशिक्षण,पर्यटकों के लिए गाइड का भी करेंगे काम

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के नौ अभयारण्य क्षेत्र में बसे गावों के युवाओं को प्रशिक्षित कर उनके लिए स्वरोजगार की व्यवस्था की जा रही है। वन एवं पर्यावरण विभाग इन ग्रामीण युवाओं को इलेक्ट्रानिक सामान की मरम्मत करना, चार पहिया वाहन चलाने समेत कई तरह के रोजगार परक ट्रेनिंग दे रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इलेक्ट्रानिक सामान की मरम्मत, हस्तशिल्प निर्माण जैसे काम सीखेंगे युवा



पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के लिए इस तरह का प्रशिक्षण आयोजित हो चुका है। यहां महिलाओं को कपड़े की कटाई और सिलाई की ट्रेनिंग दी गई है। युवाओं को मशीनी उपकरण की ट्रेनिंग दी गई है। मास्टर ट्रेनर विवेक साहू ने बताया कि युवाओं को प्रशिक्षण देकर पर्यटन मित्र के तौर पर भी तैयार किया जा रहा है।

राज्य में जल्द ही 10वें अभयारण्य के तौर पर सारंडा को तैयार किया जाना है। ऐसे में यहां के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल जाएगा। पीटीआर में प्रशिक्षण ले चुके युवा अंतु किसान का कहना है कि रोजगार के साथ वो अपने पारिवारिक खेती भी कर रहे हैं। इससे आमदनी बढ़ी है।