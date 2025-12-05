Jharkhand Weather: रांची, गुमला... झारखंड के 10 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, गिरेगा तापमान; IMD का येलो अलर्ट

जागरण संवाददाता, रांची। Aaj K Mausam: बुधवार को खूंटी में हुई हल्की वर्षा के बाद ठंड का असर बढ़ने लगा है। राजधानी रांची के आसपास कोहरा या धुंध का असर देखने को मिल रहा है।

मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया कि पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे राज्य का मौसम शुष्क बना रहा।

सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस गुमला का रिकॉर्ड किया गया।

वहीं, राजधानी रांची में अधिकतम 25 डिग्री जबकि न्यूनतम 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बताया गया कि राज्य में अगले तीन दिनों यानी 5, 6 और 7 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, जिसके बाद ठंड बढ़ने के आसार हैं।