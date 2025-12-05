Language
    Jharkhand Weather: रांची, गुमला... झारखंड के 10 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, गिरेगा तापमान; IMD का येलो अलर्ट

    By Kumar Gaurav Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:15 AM (IST)

    Jharkhand Weather Today: रांची और आसपास के इलाकों में ठंड का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्स ...और पढ़ें

    झारखंड में शीतलहर को लेकर अलर्ट। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, रांची। Aaj K Mausam: बुधवार को खूंटी में हुई हल्की वर्षा के बाद ठंड का असर बढ़ने लगा है। राजधानी रांची के आसपास कोहरा या धुंध का असर देखने को मिल रहा है।

    मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया कि पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे राज्य का मौसम शुष्क बना रहा।

    सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस गुमला का रिकॉर्ड किया गया।

    वहीं, राजधानी रांची में अधिकतम 25 डिग्री जबकि न्यूनतम 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बताया गया कि राज्य में अगले तीन दिनों यानी 5, 6 और 7 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, जिसके बाद ठंड बढ़ने के आसार हैं।

    इसके बाद अगले दो दिनों यानी 8 और 9 दिसंबर को तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। ठंड में उतार चढ़ाव का दौर अगले एक सप्ताह तक चलता रहेगा।

    मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि 5 और 6 दिसंबर को राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी में कहीं-कहीं शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है।

