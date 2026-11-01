Jharkhand Weather: कभी धूप तो कभी बारिश, झारखंड में मौसम की आंख-मिचौली जारी; 5 नवंबर तक इन जिलों में बारिश के आसार

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में ठंड का एहसास बढ़ गया है। शनिवार को सुबह कई इलाकों में कुहासा छाया रहा।

हालांकि, दिन चढ़ने के साथ हल्की धूप निकली, लेकिन बादलों की आवाजाही और बारिश के कारण मौसम ठंडा बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है।

शनिवार को रांची में अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से छह डिग्री कम रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी में 8.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।

डालटनगंज में सबसे अधिक 75 मिमी बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई जिलों में बारिश हुई। डालटनगंज में सबसे अधिक 75 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा जमशेदपुर में 20.6, बोकारो में 17.4 और चाईबासा में 2.2 मिलीमीटर बारिश हुई।

तीन नवंबर तक बादल और बारिश के आसार मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आज एक से तीन नवंबर तक राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। चार नवंबर को उत्तर-पूर्वी, मध्य और दक्षिणी झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं, पांच नवंबर की सुबह कुहासा छाए रहने का अनुमान है। इसके बाद आसमान साफ हो सकता है।