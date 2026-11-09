Jharkhand Weather: छठ पूजा के बीच झारखंड में बारिश की दस्तक! रांची समेत इन जिलों में बदलेगा मौसम, सुबह-शाम बढ़ेगी ठंड

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में नवंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है, जबकि दोपहर में धूप निकलने से गर्मी का असर बना हुआ है। राज्य के कई हिस्सों में सुबह हल्की धुंध और कुहासा भी देखने को मिल रहा है।

इस बीच मौसम विभाग ने आज 9 से 15 नवंबर तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार, झारखंड के ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, संताल परगना के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज-चमक हो सकती है।

झारखंड के इन छह जिलों में हो सकती है हल्की बारिश मौसम विभाग के अनुसार, आज 9 नवंबर को राजधानी रांची में सुबह हल्का कुहासा छाया रह सकता है। वहीं, दिन में आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहने का अनुमान है। इस दौरान रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

वहीं, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में गरज-चमक भी हो सकती है। इसके अलावा राज्य के बाकी 18 जिलों में बारिश के आसार नहीं हैं। यहां मौसम शुष्क बना रह सकता है।

रांची से पलामू तक तापमान में उतार-चढ़ाव झारखंड में इन दिनों अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिन में धूप के कारण गर्मी का एहसास होता है, जबकि सुबह और देर रात हल्की ठंड महसूस होने लगी है।

प्रमुख जिलों के तापमान की बात करें तो रांची में अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं, पलामू, बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़ में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। इन जिलों में न्यूनतम तापमान क्रमशः 17, 20, 19 और 18 डिग्री सेल्सियस रहा।

इन पांच जिलों में ठंड का असर ज्यादा राज्य के पठारी और ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का असर दूसरे क्षेत्रों की तुलना में अधिक महसूस किया जा रहा है। सुबह और शाम के समय तापमान कम रहने से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। गुमला, लोहरदगा, पलामू, हजारीबाग और रांची में ठंड का असर बढ़ रहा है। खासकर गुमला में तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है।

9 से 14 नवंबर तक कैसा रहेगा झारखंड का मौसम? मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, नवंबर के दूसरे सप्ताह में झारखंड के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा।

9 नवंबर को सुबह हल्की धुंध छाई रह सकती है, जबकि दिन में आंशिक बादल रहेंगे। उत्तर-पूर्वी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। 10 नवंबर को कुछ इलाकों में बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक और हल्की बारिश हो सकती है।

11 नवंबर को रांची में सुबह कुहासा और दिन में आंशिक बादल देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद 12 नवंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने और धूप निकलने का अनुमान है। 13 नवंबर को सुबह हल्की धुंध के बाद मौसम साफ हो सकता है। वहीं, 14 नवंबर को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आसमान साफ रहने के साथ मौसम शुष्क बना रह सकता है।

छठ पूजा पर कैसा रहेगा मौसम? छठ पूजा के दौरान मौसम की स्थिति श्रद्धालुओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। खासकर सुबह और शाम के अर्घ्य के समय मौसम कैसा रहेगा, इस पर लोगों की नजर है। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक, नवंबर के मध्य तक सुबह हल्की धुंध और ठंडी हवाएं महसूस हो सकती हैं। हालांकि, 15 नवंबर के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। ऐसे में सुबह अर्घ्य देने के लिए घाटों पर जाने वाले छठ व्रतियों को गर्म कपड़े साथ रखने की सलाह दी गई है।