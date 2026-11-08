Bihar Weather Update : उत्तर बिहार में अगले चार दिन किसानों के लिए खास, खेती के लिए मौसम रहेगा मेहरबान

संवाद सहयोगी, पूसा (समस्तीपुर) । मौसम ने किसानों को खेती-किसानी के काम निपटाने के लिए राहत भरा मौका दिया है। अगले चार दिनों तक उत्तर बिहार में आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है।

ऐसे में धान की कटाई और दौनी पूरी करने के साथ रबी फसलों की बुआई में तेजी लाने का यह अनुकूल समय है। कृषि वैज्ञानिकों ने मौसम की इस अनुकूलता का लाभ उठाते हुए सरसों, मटर, चना और सब्जियों की बुआई समय पर पूरी करने की सलाह दी है।

आठ से 11 नवंबर तक साफ रहेगा मौसम संवाद सहयोगी, जागरण, पूसा : डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, आठ से 11 नवंबर तक उत्तर बिहार में मौसम साफ एवं शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश के आसार नहीं हैं। अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

हवा की दिशा में भी होगा बदलाव मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो दिनों तक पछुआ हवा चलेगी। इसके बाद पूर्वी हवा चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार तीन से आठ किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। मौसम की इस स्थिति को देखते हुए खेतों में कृषि कार्यों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी।

सरसों की बुआई के लिए सप्ताह का अंत अहम कृषि वैज्ञानिकों ने जिन किसानों ने अब तक सरसों की बुआई नहीं की है, उन्हें सप्ताह के अंत तक इसे पूरा करने की सलाह दी है। सरसों की खेती के लिए आरएच-749, राजेंद्र सरसों-1 और पीएम-28 किस्मों को उपयुक्त बताया गया है। वहीं, चना की खेती के लिए पूसा-256 और केपीजी-59 किस्मों का चयन करने की सलाह दी गई है।

मटर, गाजर और ब्रोकली की बुआई का भी मौका मौसम की अनुकूलता को देखते हुए किसान मटर, चना, गाजर, लहसुन और ब्रोकली की बुआई भी कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बुआई से पहले बीजोपचार करने और अनुशंसित किस्मों का ही चयन करने पर जोर दिया है। सब्जियों की खेती में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करने की भी सलाह दी गई है।