जागरण संवाददाता, रांची। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान अकवान को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। हालांकि, इसके प्रभाव से झारखंड और राजधानी रांची में फिलहाल किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और उससे सटे पश्चिम-मध्य हिस्से में सक्रिय है। इसके बाद 19 नवंबर की सुबह तक इसके अति गंभीर चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। पूर्वानुमान के अनुसार, तूफान 20 नवंबर की दोपहर के आसपास नेल्लोर और तुनी के बीच आंध्र प्रदेश एवं यनम तट को पार कर सकता है।

इस दौरान हवा की अधिकतम रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे रहने और झोंके 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। झारखंड में 19 से बदलेगा मौसम चक्रवात का सीधा असर भले ही झारखंड में नहीं पड़े, लेकिन इसके प्रभाव से राज्य के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 20 और 21 नवंबर को झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

खासकर दक्षिणी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और सिमडेगा में बारिश की संभावना अधिक है। रांची में भी बादल छाने और मौसम में बदलाव के आसार हैं। हालांकि, रांची में भारी बारिश की अलग से जिला स्तरीय चेतावनी की पुष्टि नहीं हुई है।

रांची में तापमान और बारिश की स्थिति मौसम केंद्र रांची के अनुसार, पिछले 24 घंटे में राजधानी में अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री अधिक रहा। इस दौरान बारिश नहीं हुई। राज्य में सबसे अधिक तापमान 33.5 डिग्री कोडरमा और सबसे कम 11.6 डिग्री लातेहार में दर्ज किया गया।

20 और 21 को भारी बारिश का अलर्ट झारखंड में अगले दो दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 19 नवंबर से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार, 17 और 18 नवंबर को सुबह कोहरा और कुहासा छाने के बाद दोपहर या शाम में आंशिक बादल रहेंगे। 19 नवंबर को पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और सिमडेगा समेत दक्षिणी झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

वहीं, 20 नवंबर को दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। 21 नवंबर को लातेहार और सरायकेला-खरसावां के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश हो सकती है। इधर, रांची में 20 और 21 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। अधिकतम तापमान 27 से घटकर 24 डिग्री तक पहुंच सकता है। सुबह-शाम ठंड का एहसास बढ़ेगा। 22 और 23 नवंबर को भी कुछ इलाकों में बारिश संभव है।