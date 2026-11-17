संवाद सहयोगी, निमियाघाट (गिरिडीह)। झारखंड का मौसम तेजी से बदल रहा है। राज्य के गिरिडीह में 18 और 19 नवंबर को मौसम सामान्यतः शुष्क और सुहावना रहने का अनुमान है।

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 18 नवंबर को आसमान में हल्के बादल रहेंगे और दिन में धूप निकलेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

वहीं, 19 नवंबर को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोनों दिनों में बारिश की संभावना बेहद कम है। सुबह और रात में हल्की ठंड महसूस होगी, जबकि दोपहर में मौसम आरामदायक रहेगा।

छठ पूजा के बाद बढ़ रही ठंड गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड क्षेत्र में कार्तिक मास में छठ पूजा की समाप्ति के साथ ठंड का असर दिखने लगा है। खासतौर पर सुबह और रात में लोग हल्की ठंड जरूर महसूस करने लगे हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि ठंड का आगाज हो गया है।