मंईयां सम्मान योजना: गिरिडीह की 4.54 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे 2500 रुपये

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। Mukhyamantri Maiyan Samman Yojana: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत माह अक्टूबर 2026 की सम्मान राशि का भुगतान जिले की कुल 4,54,441 महिलाओं को किया गया। यह राशि लाभुकों के बैंक खाते में प्रति लाभुक 2,500 रुपये की दर से डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई है।

इस मद में कुल एक अरब 13 करोड़ 61 लाख दो हजार 500 रुपये का भुगतान किया गया है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि इस योजना के माध्यम से जिले की लाखों महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है।