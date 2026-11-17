जागरण संवाददाता, धनबाद। Cyclone Akvan Impact: अर्नब और मुरासु के बाद बंगाल की खाड़ी में तीसरा तूफान अकवान सक्रिय हो गया है। मंगलवार शाम से इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने के आसार हैं।

19 नवंबर की रात अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में आंध्र प्रदेश के तट तक पहुंचने का अनुमान है। इसका असर धनबाद समेत राज्य के बड़े हिस्से में दिख सकता है। 19 से 22 नवंबर तक बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं।