RPF CIB की बड़ी कार्रवाई, गिरिडीह में 1.75 लाख रुपये के रेल टिकटों के साथ मुंबई का दलाल गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, धनबाद। त्योहारी सीजन को लेकर ज्यादातर ट्रेनों में टिकट की मारामारी है। बड़े और मुख्य स्टेशन पर टिकट दलालों की निगरानी हो रही है। टिकट दलालों ने इसका काट ढूंढ़ निकाला है।

बड़े स्टेशन के बजाय अब सुदूर के छोटे स्टेशन से ओपनिंग डेट की टिकटें कटवा कर मुंहमांगी कमाई कर रहे हैं। धनबाद सीआइबी, गोमो आरपीएफ तथा गिरिडीह के मधुवन थाने की पुलिस की संयुक्त छापेमारी में मधुवन से ऐसे ही एक शातिर को पकड़ा गया।

पकड़े गये 33 वर्षीय युवक का नाम भाविक जसवंत राय सूचक है। मुंबई के मलाड पश्चिम में रहने वाले शख्स के पास से ओपनिंग डेट के 117 यात्रियों के लगभग पौने दो लाख रुपये मूल्य के 31 टिकट बरामद किये गये हैं।