Railway Board-AIRF Meet: ट्रैक मेंटेनर को मिलेगा प्रमोशन का मौका, वेंडर की होगी अलग यूनिफार्म

जागरण संवाददाता, धनबाद। रेलवे बोर्ड और आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन-एआइआरएफ की स्थाई वार्ता तंत्र की बैठक में रेलकर्मियों की पदोन्नति कैडर पुनर्गठन और यूनिफार्म जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में कई मुद्दों पर सकारात्मक सहमति बनी, जिसका फायदा लाखों रेलकर्मियों को होगा।

फेडरेशन के जोनल सचिव ओपी शर्मा और ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के धनबाद मंडल मीडिया प्रभारी नके खवास ने बताया कि बैठक में इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैक मेंटेनर सहित अन्य रेलकर्मियों को पदोन्नति के अधिक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया।

इसके लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा-एलडीसीई ओपन टू आल अथवा सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा-जीडीसीई के माध्यम से पदोन्नति की व्यवस्था को बेहतर बनाने का सुझाव दिया गया। संबंधित रिक्तियों में 25 प्रतिशत अधिक पद सुरक्षित रखने की सिफारिश की गई।