Jharkhand Weather: मानसून की विदाई के बीच फिर बदला मौसम, रांची समेत 14 जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट
मानसून की विदाई के बावजूद झारखंड में मौसम ने फिर करवट ली है, रांची समेत 14 जिलों में आज बारिश, ...और पढ़ें
HighLights
रांची समेत 14 जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवा का अलर्ट।
रांची समेत कई जिलों में 9 अक्टूबर तक बारिश और वज्रपात की संभावना।
डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड से मानसून की विदाई शुरू हो गई है, लेकिन जाते-जाते मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। आज बुधवार, 7 अक्टूबर को रांची समेत राज्य के 14 जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवा का असर देखने को मिल सकता है। कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 7 से 9 अक्टूबर तक झारखंड में गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवा की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। इसके बाद 10 और 11 अक्टूबर को राज्य के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है।
रांची समेत इन 14 जिलों में बारिश और आंधी का असर
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार को लातेहार, गुमला, गढ़वा, सिमडेगा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, साहिबगंज, रामगढ़, हजारीबाग, जमशेदपुर और पलामू में बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवा चल सकती है।
राज्य के कई हिस्सों में सुबह से ही बादल छाए रहने की संभावना है। रांची में 7 और 8 अक्टूबर को भी बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम में बदलाव का असर तापमान पर भी देखने को मिल सकता है।
रांची में कैसा रहेगा आज का मौसम
राजधानी रांची में बुधवार को अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 32-33 डिग्री और न्यूनतम करीब 23 डिग्री रह सकता है।
धनबाद और बोकारो में दिन का तापमान करीब 31-32 डिग्री, जबकि रात का तापमान 23-25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। पलामू में अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री और गुमला में 28-30 डिग्री के आसपास रह सकता है।
रांची में 30.6 डिग्री रहा था तापमान
इससे पहले 5 अक्टूबर को रांची में अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री और न्यूनतम 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रहा। डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री और न्यूनतम 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
11 अक्टूबर तक ऐसा रहेगा मौसम
7 अक्टूबर: बादल छाए रहने के साथ कहीं-कहीं बारिश और वज्रपात की संभावना।
8 अक्टूबर: गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है।
9 अक्टूबर: मौसम अस्थिर रह सकता है। आंधी और वज्रपात की संभावना।
10 अक्टूबर: कोई विशेष चेतावनी नहीं।
11 अक्टूबर: कोई विशेष चेतावनी नहीं, मौसम अपेक्षाकृत शांत रहने की उम्मीद।
3 अक्टूबर से शुरू हो चुकी मानसून की विदाई
दक्षिण-पश्चिम मानसून ने 3 अक्टूबर 2026 से झारखंड से वापसी शुरू कर दी है। हालांकि मानसून की विदाई शुरू होने के बाद भी स्थानीय मौसम प्रणालियों के प्रभाव से कुछ दिनों तक बारिश, गरज-चमक और तेज हवा का दौर जारी रह सकता है। आंधी और वज्रपात के दौरान लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचने और मौसम विभाग की चेतावनी का पालन करने की सलाह दी जाती है।
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