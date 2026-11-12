Jharkhand Weather: झारखंड में मौसम का डबल गेम! छठ पर ठिठुराएगी ठंड, 13 डिग्री तक गिरेगा पारा

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है। सुबह और रात के समय ठंड का एहसास बढ़ रहा है, जबकि दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है। मौसम के इस दोहरे मिजाज के बीच छठ महापर्व पर ठंड बढ़ने के आसार हैं।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से राज्य के न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। रांची में 15 नवंबर तक न्यूनतम तापमान करीब 13 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं से गिरेगा रात का पारा मौसम विभाग के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से राज्य में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, अगले दो से तीन दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से एक बार फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इस बार छठ के दौरान पिछले वर्ष अक्टूबर के अंत की तुलना में अधिक ठंड महसूस हो सकती है।

सुबह धुंध, दिन में धूप का दिखेगा असर मौसम में बदलाव के बीच सुबह के समय धुंध और कुहासे का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 10 और 11 नवंबर को रांची समेत कुछ इलाकों में सुबह धुंध और कुहासा रहने का पूर्वानुमान जताया था। इससे सुबह के समय दृश्यता प्रभावित होने की संभावना थी। वहीं, इन तारीखों पर राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज-चमक के भी आसार जताए गए थे।