खराब मौसम के कारण काठमांडू नहीं उतर सका फ्लाई दुबई का विमान, लखनऊ में कराई इमरजेंसी लैंडिंग

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दुबई से काठमांडू जा रहे फ्लाई दुबई की विमान संख्या एफजेड 539 की राजधानी के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग बुधवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल को करानी पड़ी। यह अंतरराष्ट्रीय उड़ान काठमांडू में ओला वृष्टि के कारण बुधवार दोपहर लैंड हुई।

एटीसी के मुताबिक दुबई से बुधवार सुबह 8:15 बजे उड़ान भरने वाली विमान संख्या एफजेड 539 को दोपहर तीन बजे काठमांडू पहुंचना था, लेकिन काठमांडू एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति न मिलने के कारण पायलट ने लखनऊ एयरपोर्ट पर संपर्क किया और पूरी स्थिति से अवगत कराने के बाद दोपहर दो बजे के आसपास विमान को लैंड कराया।