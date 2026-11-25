डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में ठंड का असर बढ़ने के संकेत हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले तीन दिनों में राज्य के न्यूनतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। इससे सुबह और रात के समय ठंड बढ़ेगी। खासकर सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोगों को कनकनी का एहसास हो सकता है।

आज बुधवार, 25 नवंबर को राज्य के ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह के समय रांची, जमशेदपुर समेत कई इलाकों में हल्का से मध्यम कोहरा या धुंध छा सकती है। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ होने और धूप निकलने की संभावना है। फिलहाल बारिश को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं है।

रांची में 14 डिग्री तक रह सकता है पारा मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 24 नवंबर को रांची में अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं जमशेदपुर में 19-39 डिग्री, डालटनगंज में 15-27 डिग्री, बोकारो में 16-27 डिग्री, हजारीबाग में 13.7-23.3 डिग्री और धनबाद में 16.8-26.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।