Jharkhand Weather: समुद्र में उठने वाली है हलचल, 'अकवान' बनकर आ सकता है तूफान; छठ पूजा के बीच झारखंड में बदलेगा मौसम

जागरण संवाददाता, रांची। बंगाल की खाड़ी में एक नया मौसमी सिस्टम विकसित हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की नजर दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बन रही इस मौसमी गतिविधि पर टिकी है।

इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। यदि यह सिस्टम अनुकूल परिस्थितियों में चक्रवाती तूफान का रूप लेता है तो इसका नाम 'अकवान' (Akvan) होगा। यह नाम ईरान ने दिया है। हालांकि, फिलहाल तूफान बनने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

मौसम विभाग (आईएमडी) के 12 नवंबर के मौसम बुलेटिन के अनुसार, दक्षिण अंडमान सागर और आसपास के क्षेत्र में बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण अब मध्य अंडमान सागर और उससे सटे अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के ऊपर सक्रिय है। यह समुद्र तल से लगभग 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है।

इसके प्रभाव से 13 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके बाद 14 नवंबर तक यह और स्पष्ट होकर सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र बन सकता है। 15 नवंबर तक इसके डिप्रेशन में बदलने का अनुमान है। इसके उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना जताई गई है।

रांची और झारखंड पर तत्काल असर के संकेत नहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहे इस सिस्टम के बीच झारखंड के मौसम को लेकर फिलहाल राहत की स्थिति है। मौसम विभाग के सात दिवसीय पूर्वानुमान में 12 से 18 नवंबर तक राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। इस अवधि में बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में भी फिलहाल इस सिस्टम के कारण बारिश, तेज हवा या तूफानी गतिविधि की चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, किसी भी चक्रवाती सिस्टम का प्रभाव उसके बनने के स्थान, समुद्र में उसकी तीव्रता और आगे बढ़ने की दिशा पर निर्भर करता है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने मात्र से झारखंड में बारिश होना जरूरी नहीं है। यदि सिस्टम आगे चलकर मजबूत होता है और उसका मार्ग बदलता है, तभी इसके प्रभाव का आकलन किया जा सकेगा।