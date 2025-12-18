Jharkhand Weather: झारखंड में बढ़ी ठिठुरन, जानें अगले 4 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में कनकनी का असर लगातार जारी है। उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही ठंडी हवा के कारण सुबह और शाम कनकनी बढ़ जाती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के नए अपडेट में बताया जा रहा है कि राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार के साथ-साथ निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी में शीतलहर का असर लगातार जारी है जबकि, कहीं-कहीं पर घना कोहरा देखा जा सकता है। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजधानी रांची व आसपास के क्षेत्रों का तापमान भी गिर गया है। देर रात बेघरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वे रतजगा कर अलाव का सहारा ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस कांके का रिकॉर्ड किया गया। वहीं, राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया कि राज्य में अगले पांच दिनों यानी 18, 19, 20, 21 और 22 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।